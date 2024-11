Oasport.it - F1, rivoluzione Alpine: ufficiale l’accordo con Mercedes per la fornitura dei motori dal 2026

Prosegue lain casa, che ha ufficializzato quest’oggi un accordo pluriennale conper diventare team cliente del costruttore tedesco. Nello specifico, la Stella fornirà alla squadra francese la power-unit ed il cambio nell’arco del prossimo ciclo regolamentare, quindi dalfino ad almeno il 2030.“BWTFormula One Team,-AMG High Performance Powertrains e-Benz Grand Prix hanno stipulato accordi per ladi Power Unit e cambio a partire dall’inizio del Campionato del Mondo FIA di Formula 1“, si legge nel comunicato pubblicato oggi da.“pluriennale vedrà-Benz fornire al BWTFormula One Team Power Unit per tutta la durata della nuova era regolamentare, dalfino ad almeno il 2030. Oltre alle Power Unit, il BWTFormula One Team riceverà anche i cambia partire dalla stagione