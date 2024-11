Gaeta.it - Laura Pausini torna in Campania con il suo straordinario tour mondiale: appuntamento il 13 novembre

Facebook WhatsAppTwitter Con un calendario ricco di eventi musicali,si prepara a calcare nuovamente le scene campane. Il 13, la cantante si esibirà al PalaSele di Eboli, unica tappa indel suo WORLDWINTER 2024. Dopo il successo del doppio sold out dello scorso dicembre, l’artistain Italia per presentare il suoshow, partito la scorsa settimana da Londra, al O2 Shepherd’s Bush Empire, dove ha regalato al pubblico uno spettacolo vibrante e coinvolgente, confermandosi come una delle icone della musica internazionale.Un debutto infuocato a LondraIl primo concerto del WORLDWINTER 2024 ha riscosso un successo, con oltre due ore e mezza di musica ininterrotta.ha presentato una scaletta ricca di successi, alternando brani iconici a nuove canzoni dall’ultimo album, “Anime Parallele“.