Juventus definito il futuro di Pogba | trovato l’accordo

Il centrocampista francese vedrà a breve la fine della sua squalifica: ritorno e campo ecalcistico ormai.La vita bianconera dipuò tranquillamente essere definita a due facce. La prima, corrispondente agli anni 2012-2016, ha visto il centrocampista francese essere assoluto protagonista dei successi bianconeri. Un momento top nella sua carriera, come dimostrano le statistiche (178 presenze e 34 gol) e i trofei (4 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe).Poi il passaggio al Manchester United: sei stagioni condite però da pochi successi. Nel 2022 il ritorno alla. Grandi erano le attese per questa seconda avventura in bianconero. Grande è stata la delusione. Solo 12 presenze, contando tutte le competizioni. Infortuni e poi la squalifica per doping. L’apporto diin questo triennio è stato praticamente nullo.