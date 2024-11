Ilrestodelcarlino.it - Strage sfiorata in centro. Porsche si schianta contro un muretto davanti al "Savoia"

Due schianti in pochi giorni e a qualche metro di distanza. Non solo quello che giovedì scorso, intorno alle 16.30, ha tenuto con il fiato sospeso residenti e negozianti di via San Martino, dove una donna a bordo di un’auto ha tagliato la strada ad uno scooter finitoun palo e miracolato. La donna si era dapprima allontanata per poi tornare sul luogo del sinistro. Non solo quello, dicevamo, ma anche lo schianto di ieri, poco distante da lì,la sede delBenincasa, leggermente prima del semaforo. Stando ad una prima ricostruzione, unaCayenne nera fiammante è finitail muro all’angolo con via Palestro. Stando ad indiscrezioni, il conducente della– un uomo sulla cinquantina – avrebbe sterzato all’improvviso per evitare l’impatto con una seconda vettura.