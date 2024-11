Ilgiorno.it - Lorenzo e il “cocktail“ della felicità. Barman speciale nella sua ex scuola

Competenza, ingegno e solidarietà sono gli ingredienti vincenti per aiutare chi è più svantaggiato a trovare lavoro. ComeBesana, ragazzo con la sindrome di Down, vedanese, diplomato con il massimo dei voti lo scorso giugno all’istituto alberghiero Olivetti, indirizzo Sala bar. Ha appena iniziato il tirocinio nel barsua ex. "Da giugnoera a casa senza stimoli, perchè nessuno lo assume con le sue fragilità – racconta Lorenza Bruccolieri, la prof di sostegno di–, eppure è molto portato per il lavoro, ha un’ottima manualità. Quindi il papà ha contattato l’associazione Sil (Servizio inserimento lavorativo) che ha offerto aun contratto di tirocinio di 20 ore alla settimana (pagando stipendio e assicurazione), per 3 ore al giorno nel bar