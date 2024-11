Ilrestodelcarlino.it - Il Festival Crisalide all’epilogo, tre appuntamenti nel weekend

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

La 31ª edizione delsul tema ‘Azioni Antigravitazionali’ chiude i battenti con gli incontri di oggi e domani al Teatro Felix Guattari di Forlì (via Orto del fuoco 3). Stasera alle 21 il CollettivO CineticO presenterà ‘O+< scritture viziose sull’inarrestabilità del tempo’ realizzato da Francesca Pennini con Andrea Amaducci e il live dj Angelo Pedroni, performance nella quale si modificano di volta in volta le informazioni. Il CollettivO CineticO comprende 50 artisti di varie discipline fra danza, teatro e arti visive. Alle 22 sarà in scena ‘Bluemotion-Nata vicino ai fantasmi. Nata tempesta’. Ideato e diretto da Giogina Pi, con la cura del suono di Cristiano De Fabritiis, Andrea Pesce e voci di Gabriele Portoghese, Aurora Peres, Maria Vittoria Tessitore, Vasilis Dramountanis, Christos Stergioglu, Monica Demuru, il lavoro è un diario da ascoltare in cuffia, "che ho ricostruito a posteriori – dice Giorgina Pi – sulla mia scoperta di Tiresia nei versi di Kae Tempest negli anni in cui ho lavorato allo spettacolo Tiresias’.