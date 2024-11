Sport.quotidiano.net - Forlì, che sfida col ‘nuovo’ Ravenna. C’è da evitare il poker di Marchionni

Domani sera l’attesissimo derby con l’etichetta ‘Vecchia Romagna’. In pratica uno spareggio per battezzare il segugio dietro la lepre Tau Altopascio. Non solo, però, per gli evidenti motivi di classifica e per la tradizionale rivalità sportiva questo derby è così di richiamo e ricco di fascino: c’è anche il fatto che si giochi in notturna, quasi fosse una serata di gala, e ciò a causa dello svolgimento domenica della Maratona di. La trama del faccia a faccia tra le due squadre, che sin dall’inizio non hanno nascosto ambiziosi progetti, sembra scritta da un abile regista. Un copione ad hoc che va in scena nel momento della frenata del Tau Altopascio, leader a quota 25, ma con soli 4 punti nelle ultime tre partite, a fronte dell’accelerazione del, reduce da due significative vittorie, e di unresuscitato dalla cura di Marco: 9 punti in 3 gare.