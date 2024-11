Iltempo.it - "Ne bastano 50 per bloccare il Paese". Salvini contro le toghe rosse

«Su 9.300 ne50, comunisti, con la bandiera rossa in camera da letto per bloccarti un. Perchè se impediscono le espulsioni, se impediscono i trattenimenti non fanno un dispetto ao al governo fanno male all'Italia». L'ha detto il vicepremier e ministro Matteoa "Dritto e rovescio" su Rete4. Poi ha aggiunto: «Negli Stati Uniti non c'è un giudice comunista che ogni mattina si alza per smontare le leggi che il parlamento e il governo approvano per difendere, per proteggere la sicurezza e i confini di un. Io sono orgoglioso di essere a processo per aver mantenuto la parola e aver fermato gli sbarchi dei clandestini in Italia. E il voto degli americani è un voto che dà forza a chi vuole a chi vuole difendere i suoi confini e il suo«, aggiunge. Il vicepremier ha parlato anche della vittoria di Trump come svolta storica per l'Italia.