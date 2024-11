Quotidiano.net - La svolta di Big Tech, allineata con Trump a difesa degli affari

Milano, 7 novembre 2024 – La vittoria di Donald, oltre che produrre riflessi geopolitici su scala planetaria, potrebbe provocare un riposizionamentoinnovatori della Silicon Valley, sempre pronti a rivedere il proprio atteggiamento nei confronti dei governanti, in ragioneinteressi economici e commerciali da perseguire. In campagna elettorale tra le Bigha prevalso l’attendismo. Se si eccettua l’endorsement netto e plateale di Elon Musk, ceo di Tesla e SpaceX, che fin dall’inizio ha sostenuto, anche economicamente, il candidato repubblicano, tutti gli altri leader delle piattaforme sono rimasti alla finestra e, vista l’incertezza dei sondaggi, hanno preferito coltivare l’ideale della neutralità e dell’equidistanza tra i due sfidanti. Tim Cook, ceo di Apple, Mark Zuckerberg, ceo di Meta, e Sundar Pichai, ceo di Alphabet e Google, nei mesi scorsi non si sono pronunciati, ma in verità qualche delicato segnale in favore dil’hanno lanciato.