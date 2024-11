Lanazione.it - Alla scuola militare aeronautica di Firenze una giornata di formazione dei vigili del fuoco

, 7 novembre 2024 -Giulio Douhet diprimadedicata al personale dei reparti volo deideldella Toscana sull'utilizzo degli autorespiratori ad aria (Ara). Si tratta di dispositivi di sicurezza per sorvoli in mare che permettono al personale di volo di poter abbandonare la cellula dell'elicottero in maggiore sicurezza, nella prima parte dell'affondamento a seguito di ammaraggio, potendo disporre di un'autonomia in aria superioresola apnea. L'incontro, viene spiegato, si è svolto lo scorso 31 ottobre con una prima parte teorica finalizzataconoscenza dei dispositivi e alle necessaria comprensione dei rischi legati alle immersioni con Ara e successivamente con parte pratica, dove i presenti hanno avuto modo di provare i dispositivi simulando varie situazioni di impiego.