Iltempo.it - Le voci degli elettori da Pennsylvania e Nevada

Roma, 6 nov. (askanews) -da due Stati molto contesi in questa corsa alla Casa Bianca, lae il. Fra chi non si esprime, chi ha votato Harris e chi Trump, un tema emerge: fra i repubblicani la sfiducia nel processo elettorale e in genere nella politica, fra i democratici la voglia di cambiamento e una maggiore serenità. Da Erie, in: "Credo che Kamala sarà presidente, questo mi aspetto. Va tutto bene non ci sono problemi, basta votare come sempre" dice Denise Hare, addetta al servizio clienti- "La gente onesta sta votando per cambiare l'America, se non fanno la scelta giusta i prossimi quattro anni potrebbero essere turbolenti" dice Ben che lavora in un ambulatorio che distribuire cannabis a scopo terapeutico- "Io voglio l'uguaglianza, quello che è giusto per il popolo americano.