La Germania si risveglia ordini di fabbrica a +42% a settembre tre volte le aspettative

Risultato inaspettato da parte dell’economia tedesca. Aglialle fabbriche del settore manifatturiero sono cresciuti del 4,2% rispetto ad agosto. Si tratta non solo di uno dei primi dati positivi recenti per quanto riguarda l’industria della locomotiva d’Europa, ma anche di una cifra che va oltre ogni aspettativa degli analisti. Secondo le stime infatti ci si aspettava un aumento deglialle fabbriche massimo dell’1,6% rispetto ad agosto. Il risultato è invece quasi triplo, con uno scatto imprevisto dopo il tonfo di agosto. L’economia tedesca rimane in difficoltà ma questi risultati potrebbero essere un primo segnale di ripresa per un Paese fondamentale anche per l’Italia. Dati positivi dallaGlialle fabbriche insono cresciuti adel 4,2%.