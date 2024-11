Movieplayer.it - The Sticky - Il grande furto: Prime Video svela il trailer della serie con Jamie Lee Curtis

Leggi tutto su Movieplayer.it

La, ispirata ad unrealmente accaduto, sarà disponibile sudal prossimo 6 dicembreha diffuso in streaming ildi The- Ilche vede nel cast tra gli altri anche il Premio OscarLee. L'arrivo in streaming è previsto per il prossimo dicembre sulla piattaforma digitale. La storia è ispirata ad unrealmente accaduto nel 2012 e che ha fatto notizia a livello internazionale, quando dello sciroppo d'acero è stato rubato dalle riserve nazionali del Quebec per un valore di oltre 18 milioni di dollari. Dagli showrunner Brian Donovan e Ed Herro, The- Ilunisce divertenti momenti che giocano .