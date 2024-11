Abruzzo24ore.tv - Riapre lo sportello del Corecom Abruzzo ad Avezzano

L'Aquila - Lodeladtorna a essere operativo, rappresentando “una risposta concreta a una necessità oggettiva della Marsica intera”, come sottolineato dall’assessore regionale agli Enti Locali, Roberto Santangelo. Questa riapertura è stata possibile grazie all’interessamento della Presidenza del Consiglio Regionale d’, rappresentata dal Presidente Lorenzo Sospiri. “Locostituisce un sostegno reale per l’utenza che ha bisogno di risolvere controversie con gli operatori di telefonia e dei servizi di media audiovisivi,” ha affermato Santangelo. Ilgestisce queste controversie prima che arrivino all'Autorità Giudiziaria, facilitando l’utilizzo della piattaforma informatica Conciliaweb, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, rivolta specificamente alla definizione dei contenziosi.