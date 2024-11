Real Madrid-Milan oggi in tv | data orario e diretta streaming Youth League 2024 2025

Leggi tutto su Sportface.it

Ecco tutte le informazioni in merito alla, l’, latv edi, match valevole per la quarta giornata della fase campionato di. La squadra rossonera arriva da due pareggi contro Liverpool e Club Brugge e si trova a soli due punti in classifica, per questo motivo c’è bisogno di una scossa per cambiare marcia, anche se sarà molto complicato farlo in questa trasferta., come seguire il match Il club spagnolo, invece, dopo la vittoria dell’esordio, ha incamerato due sconfitte contro Lille e Borussia Dortmund, quindi ha molto bisogno di conquistare i tre punti davanti al pubblico di casa. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 5 novembre alle ore 16:00 e al momento non è prevista una copertura televisiva, ma non è da escludere che la sfida possa essere seguita sul sito Uefa.