Oro regionale per Fratta A Rimini brilla la Pgf

Si è svolta sabato ala seconda e ultima prova del campionatoindividuale junior/senior Gold di ginnastica artistica femminile, che regala grandi sorrisi alla Palestra Ginnastica Ferrara, con ottime prestazioni delle tre ginnaste ferraresi in gara: Maria Panato, Gaia Sacchi e, sugli scudi in questa giornata, Ginevra, che primeggia nella prova al volteggio, vincendo così parimerito il campionato in questa specialità, medaglia alla quale aggiunge l’argento al corpo libero e il 4° posto nella classifica senior 2 all around. Grande soddisfazione di tutta la società per questo successo della sezione femminile, guidata nella trasferta romagnola dalla direttrice tecnica Loriana Ferrari e dal presidente Franco Mantero. Nel frattempo, dal 1° al 3 novembre, a Milano si è svolto un nuovo allenamento collegiale del gruppo nazionale Under 15 con ben tre palestrini coinvolti: Francesco Bertarelli, Andrea Bertasi e Luca Marchi.