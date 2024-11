Mannoni e la Rai di raccomandati | Prima di TeleMeloni c’era TeleRenzi e TeleProdi E Bertinotti si offende per l’accusa di censura

Leggi tutto su Open.online

Maurizioper 15 anni è stato il volto dell’informazione notturna Rai alla conduzione di Tg3 Linea Notte. Poi è stato lasciato andar via: non è riuscito a trovare un accordo con l’azienda neanche dopo aver proposto di rinunciare agli oltre 200 giorni di ferie che aveva accumulato in carriera. Tra la «delusione» per lo stato del servizio pubblico e l’attuale gestione della rete pubblica, il giornalista non si è risparmiato nessuna critica al suo ex datore di lavoro in una lunga intervista al Corriere della Sera di Giovanna Cavalli. Oltre ai ricordi degli anni negli studi di Saxa Rubra,è sicuro di una cosa: «In Rai quasi tutti questuanti o. Raccomandato è un termine lieve. Senza un via libera politico non muovi passo. Infatti non ho fatto carriera. Sarei potuto diventare direttore del Tg3, però mi è mancato lo scatto finale».