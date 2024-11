Lino Banfi ricorda Un medico in famiglia L’appello ai fan | Facciamo un’altra serie? – Il video 

Leggi tutto su Open.online

«Sembra intatta, c’è nessuno? Figli, pronipoti? Mi è venuto un vagone a entrare qua. Stavo passeggiando per Cinecittà con mio figlio Walter e mi sono chiesto, vediamo quella che è stata la mia casa per anni». Con queste parolevarca il cancelletto della casa della celebre“Unin”, condividendo il momento sul suo profilo Instagram. «A proposito – chiede l’attore che interpretava Nonno Libero nella– che ne pensate di fare? L’ultima magari, il ritorno di casa Martini». I followers disognano un remake. «Ma assolutamente sì caro, mettici tutto quello che puoi affinché si possa realizzare, noi non possiamo fare altro che aspettare», commenta un utente. E ancora: «Magari io sono convinto che la fiction farebbe un successo strepitoso tornate vi prego».