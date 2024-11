Lanazione.it - Da Napoli a Firenze, le stelle del San Carlo alla Limonaia di Villa Strozzi

, 5 novembre 2024 – Grandi solisti contemporanei, compositori indimenticabili e un approccio inclusivomusica classica: con l’esibizione del duo Gabriele Pieranunzi e Pierluigi Sanarica, entrambi prime parti del Teatro Sandi, in programma giovedì 7 novembre alle ore 21diprosegue “Sinfonia di Vibrazioni”, rassegna diffusa in tutti i quartieri della città, giuntasua seconda edizione nell’ambito dell’Autunno Fiorentino promosso dal Comune di. A ideare e sviluppare il progetto l’Orchestra La Filharmonie, unico esempio di hub musicale under 35 in Toscana, sotto la direzione musicale di Nima Keshavarzi e la direzione artistica di Giulio Arnofi. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, consigliata la prenotazione online. Il prossimo appuntamento si inserisce nel ciclo “Grandi solisti”, che stavolta vede insieme Gabriele Pieranunzi (violino) – Pierluigi Sanarica (violoncello), entrambi prime parti del Teatro Sandi, nonché raffinati solisti, accompagnati dal quintetto d’archi della Filharmonie.