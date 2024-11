Inter-news.it - CONFERENZA – Arteta e Saka in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Arsenal

Mikele Bukayoprotagonisti delladidi. L’allenatore dei Gunners risponderà ai giornalisti a partire dalle ore 19. Simone Inzaghi e Matteo Darmian hanno già parlato nel primo pomeriggio. LIVEDI20.21 Termina così ladi BukayoC’è un aspetto dell’che più vi ha colpito? Hai parlato anche magari con Jorginho riguardo l’atmosfera che vi attende qui a San Siro? Certo, abbiamo studiato l’. Credo abbiano tante qualità, specialmente in fase di costruzione da dietro. Sono molto pericolosi e insidiosi con gli attaccanti e con gli esterni. Dobbiamo stare attenti ed essere bravi in fase offensiva. Se non dovessimo prendere gol, avremmo ottime possibilità di vincere la partita. Secondo me sei il giocatore che è cresciuto di più.