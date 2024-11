Suzuki presenta eVitara, il suo primo modello 100% elettrico

Leggi tutto su Ildenaro.it

MILANO (ITALPRESS) –Motor Corporation hato oggi all’Allianz Cloud di Milano il suodi veicolo(BEV):. La produzione inizierà presso lo stabilimentoMotor Gujarat in India nella primavera del 2025, mentre le vendite dovrebbero iniziare in vari Paesi, tra cui Europa, India e Giappone, intorno all’estate del 2025. Ilsi basa sul concept “eVX”,to nel gennaio 2023 all’Auto Expo in India e al Japan Mobility Show nell’ottobre dello stesso anno e rapilBEV strategico dia livello globale. Basata sul concept di “Emotional Versatile Cruiser”,è caratterizzata da un design dal carattere assertivo in cui si uniscono forza e innovazione, un motopropulsore BEV che offre un’esperienza di guida agile e intuitiva, un sistema di trazione integrale elettrica “Allgrip-e” che fornisce non solo capacità fuoristradistiche ma anche eccellenti prestazioni, e una piattaforma di nuova concezione “Heartect-e” specifica per i BEV.