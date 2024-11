Ilrestodelcarlino.it - Celebrazione al cimitero

Una cerimonia solenne si è svolta ieri mattina aldi Macerata, per ricordare i caduti di tutte le guerre e i defunti. Dopo la deposizione della corona davanti alle tombe e al sacrario, il vescovo Nazzareno Marconi, alla presenza delle autorità civili e militari della provincia, ha officiato la messa in suffragio dei morti. A seguire, il sindaco e presidente della Provincia Sandro Parcaroli ha deposto i cuscinetti davanti alle tombe degli ex primi cittadini di Macerata Ferdinando Lori, Otello Perugini, Elio Ballesi, Ireneo Vinciguerra, Arnaldo Marconi e Gianmario Maulo. Alla cerimonia hanno preso parte i comandanti di tutte le forze dell’ordine e di polizia, oltre ai rappresentanti dell’amministrazione comunale e della prefettura.