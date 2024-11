Donnaup.it - Porcini fritti: un antipasto o un contorno specialissimo

Leggi tutto su Donnaup.it

sono croccantini fuori e morbidissimi all’interno. Perfetti appena cucinati, ancora caldi e fumanti, sono deliziosi anche tiepidi o a temperatura ambiente, proprio per questo possiamo prepararli con un po’ di anticipo e presentarli per un aperitivo con gli amici o con i parenti. Stupiremo i nostri commensali con una ricetta originale, ma semplicissima da preparare. Basterà scegliere funghi di qualità e impanarli passandoli nella farina, nel pangrattato e nelle uova sbattute con un generosa presa di parmigiano grattugiato. Quest’ultimo ingrediente renderà la crosticina in superficie ancora più saporita e invitante di quanto non possiamo immaginare. Meglio allora metterci subito al lavoro, per assaggiarla il prima possibile.