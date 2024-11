Justcalcio.com - Lionel Messi nella chat di gruppo: DeAndre Yedlin spiega com’è la ‘Messi Mania’ dall’interno dell’Inter Miami

Leggi tutto su Justcalcio.com

Notizia fresca giunta in redazione: Immagina di essere il capitano di una squadra di calcio efirma per la tua squadra. Questa era la situazione in cui si trovòil 15 luglio 2023 quando l’uomo stesso annunciò al mondo che sarebbe passato dal PSG alla MLS. “Lo abbiamo scoperto quando lo ha annunciato”,, parlando a QuattroQuattroDue dalla sua casa di Cincinnati dove si trova da marzo dopo essersi trasferito daall’inizio della stagione MLS 2024. Ma per otto mesi è stato al centro della “mania” a. “Sapevamo da un po’ che c’era una possibilitàwould join. Ma ero un po’ scioccato, a dire il vero. Celebrità FCentrano in campo allo stadio DRV PNK (Credito immagine: Getty Images)“Il fatto chesquadra in cui giocavo arrivasse il più grande di sempre è stato sorprendente.