Basket Serie A2 2024 25 | Udine corsara ad Avellino vincono anche Pesaro e Fortitudo Bologna

Terza vittoria consecutiva per l’Apu, che nell’ottava giornata dellaA2/2025 ditrionfa in casa dicon il punteggio di 76-63. Vittoria convincente per la truppa di Vertemati, che dopo il ko nel derby contro Cividale sembra aver cambiato marcia. La classifica ora sorride ai bianconeri, che raggiungono a quota sei vittorie Cantù, Rieti e la stessa Cividale, alle spalle della capolista Rimini. A guidare i friulani sono i 15 punti di Mirza Alibegovic, a cui fa seguitola doppia doppia da 12 punti e 10 rimbalzi di Xavier Johnson; ai campani non bastano invece quelle da 17+11 di Earlington e da 16+10 di Bortolin. Quarta vittoria stagionale per la, che al PalaDozza piega 70-67 la Tezenis Verona e la supera in classifica.