Dilei.it - Anticipazioni Da noi a ruota libera del 13 ottobre: Elena Sofia Ricci e Veronica Pivetti su Rai1

L’appuntamento pomeridiano di domenica su Rai 1 con Da noi a, condotto da Francesca Fialdini, si prepara a regalare al pubblico un pomeriggio ricco di emozioni e racconti straordinari. Questa nuova puntata del 3 novembre, come sempre, promette di accogliere in studio ospiti di rilievo, pronte a condividere le loro storie più personali e toccanti, affrontando temi di grande importanza sociale e culturale.: tra fiction e impegno sociale Tra le protagoniste della puntata, spicca l’attrice, volto amato della fiction italiana. L’artista sarà in studio per parlare del suo nuovo ruolo nella serie di successo Ninfa Dormiente – I Casi di Teresa Battaglia, in cui interpreta la profiler protagonista dei romanzi di Ilaria Tuti.