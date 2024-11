Gaeta.it - A Roccaraso il grande successo della seconda edizione del Memorial Adelio Di Natale

Facebook WhatsApp Twitter LadelDiha visto unafflusso di partecipanti, attirando circa 200 ciclisti provenienti da diverse regioni del Centro-Sud Italia. Grazie all’organizzazione congiunta di Azzurra Bike e Pedale Sulmonese, l’evento si è svolto presso gli impianti sciistici di Pizzalto, che per un giorno si sono trasformati in un’eccezionale arena per il ciclocross. Questa manifestazione, dedicata al maestro di sci prematuramente scomparso nel 2021, ha registrato un aumento d’interesse, dimostrando l’attrattiva crescente di questo sport. Una manifestazione all’insegna dello sport e del divertimento L’intensa competizione ha avuto luogo su un percorso tecnico e impegnativo che ha messo alla prova le abilità di ogni ciclista.