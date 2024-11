Lettera43.it - Influenza australiana, primi casi in Italia: i sintomi

Il virus dell’è arrivato in. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, citando il caso di un paziente 76enne che non riusciva neanche a riconoscere la moglie. Il virus H3N2 non colpisce infatti solo i polmoni e la gola, ma anche il cervello. L’è arrivata in(Getty Images).Con l’aumenta il rischio di complicazioni Il paziente 76enne citato da Bassetti «ha riferito di non sentire il sapore del cibo quando mangiava». Per quanto riguardai, l’presenta gli stessidi quella stagionale: febbre che può essere anche alta, lievi problemi respiratori come tosse, raffreddore, congiuntivite, un malessere generale.