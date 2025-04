Oasport.it - LIVE Cobolli-Gasquet 6-4 4-3, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: fasi cruciali del secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Il francese non chiude una comoda volèe alta di rovescio cedendo al successivo passante dell’avversario.4-3 Gamesparacchia via la risposta di dritto.40-0 Combinazione palla corta-pallonetto pregevole dell’azzurro.30-0 Splendido rovescio lungolinea vincente di Flavio.15-0 Impeccabile costruzione del punto a suon di dritti dell’italiano.3-3 Game. Altro errore gratuito di dritto da parte dell’azzurro, che torna ora alla battuta.40-30 Scappa via il dritto lungolinea del romano.30-30 Risposta di dritto aggressiva e successivo inside in vincente di.30-15 Smorzata di rovescio diche sorprende l’avversario.15-15 Si ferma sul nastro il dritto di Flavio.0-15 Scappa via il rovescio in uscita dal servizio del francese.