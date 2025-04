Unlimitednews.it - A Bari le imprese pugliesi incontrano il governo albanese

(ITALPRESS) – Tra Italia e Albania c’è un canale già aperto, che merita di essere allargato e approfondito. Ne è convinta la presidente di Unioncamere Puglia Luciana Di Bisceglie e ne sono convinti i rappresentanti delle istituzioni albanesi e delle venti aziendeche li hanno incontrati questa mattina nella sala Azzurra della Camera di Commercio dinell’ambito di “Business to Institution”, iniziativa promossa da Unioncamere Puglia e Uniontrasporti nell’ambito del progetto Deliver con lo scopo di favorire partnership industriali fra Puglia e Albania in materia di infrastrutture.Non è d’altronde un caso che leitaliane abbiano investito nel 2024 circa 1,7 miliardi nel Paese delle Aquile: tra le due nazioni si è consolidata nel tempo una vicinanza sostanziale, non solo geografica.