Movieplayer.it - Tom Holland riceve lo spider-omaggio di un giovane fan sul set italiano di The Odyssey

Leggi su Movieplayer.it

L'incontro dicon un superfandi-Man è avvenuto poco prima che lui partecipasse a distanza all'annuncio di-Man: Brand New Day al CinemaCon 2025. Il legame tra Tome il suo fandom è più forte che mai. Domenica 30 marzo l'attore è stato avvistato mentre incontrava un giovanissimo fandurante una pausa delle riprese di The, epica avventura di Christopher Nolan attualmente in produzione sull'Isola di Favignana., che indossava una felpa verde brillante, jeans e occhiali da sole, è stato visto interagire con ilfan, che indossava una felpa con i marchi Marvel e-Man. Il bambino avrebbe donato all'attore uno schizzo disegnato a mano che ritrae il suo-Man.ha posato per una foto con il fan .