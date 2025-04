C’è posto per te | la campagna per l’incrocio domanda offerta continua il suo viaggio tappa il 7 e 8 aprile a Caivano

Leggi su Ildenaro.it

Il 7 e 8al Centro Sportivo Pino Daniele aarriva “C’èper Te” laitinerante promossa da Sviluppo Lavoro Italia, ente in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per favorire l’incontro fradi lavoro, con un’attenzione particolare a giovani e donne, spesso “distanti” dal mercato del lavoro ma anche ai disoccupati di lunga durata.La conferenza stampa di apertura della due giorni è in programma alle ore 10.30 del 7presso il centro Pino Daniele di, Sono previsti gli interventi di: Paola Nicastro, presidente e ad di Sviluppo Lavoro Italia Fabio Ciciliano, capo della Protezione Civile e Commissario Straordinario di Governo perArmida Filippelli, assessore alla Formazione Professionale – Regione Campania, Lucia Fortini, assessore alla Scuola – Politiche sociali – Politiche Giovanili – Regione Campania, Antonio Marchiello, assessore alle Attività Produttive e Lavoro – Regione Campania e Vincenzo Caridi, capo Dipartimento del Ministero del Lavoro per politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.