Lapresse.it - Ilaria Sula, chi era la ragazza scomparsa a Roma e ritrovata morta in una valigia

Leggi su Lapresse.it

Aveva solo 22 anni, la studentessaall’interno di unain un’area boschiva nel comune di Capranica Prenestina., chi era la studentessae trovataLa giovane, per il cui omicidio è stato fermato un 23enne con aveva avuto una relazione, era originaria di Terni ma viveva nella Capitale, dove frequentava l’università, assieme ad alcune coinquiline nel quartiere San Lorenzo. Sarebbero state proprio loro le prime a dare l’allarme il giorno della sua, il 25 marzo scorso., l’omicidioLa studentessa sarebbe stata uccisa a coltellate da un 23enne, di origini filippine, in un appartamento nel quartiere Africano a: questa mattina, 2 aprile, è stata trovata cadavere in un dirupo nel comune di Capranica Prenestina, a circa 30 km da, e non a Poli come diffuso in un primo momento.