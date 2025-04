Formazione al via Fai il tuo teatro! | candidature entro il 12 maggio

Leggi su Ildenaro.it

È online il bando ‘Fai il tuo!’, la chiamata allaper associazioni culturali, compagnie e collettivi artistici di tutta Italia a cura di UrbinoUrbano. Il progetto, giunto alla sua sesta edizione, prevede un percorso formativo con un’ampia offerta didattica, docenti qualificati e tre percorsi pensati per valorizzare ruoli, competenze e interessi dei singoli membri di ogni collettivo partecipante. Il corso si svolgerà dal 30 giugno al 4 luglio nelle classi dell’Università di Urbino e in spazi diversi del cstorico della città; sarà possibile presentare la candidaturale 14 del 12. ‘Fai il tuo!’ è un progetto diorganizzato da una nuova generazione di artisti e professionisti della cultura. Alle precedenti edizioni hanno partecipato più di 100 gruppi provenienti da tutte le regioni d’Italia (e dall’estero) per un totale di oltre 400 allievi.