Lanazione.it - Creano profilo falso e si fanno mandare video hard da un ragazzino, tre minori denunciati

Leggi su Lanazione.it

Lucca, 2 aprile 2025 – Tre ragazzi, tutti minorenni, sono statidai carabinieri di Lucca, per i reati di pornografiale ed estorsione nell'ambito di un'inchiesta su unfake su Instagram riconducibile a una ragazza, creato per farsi inviare unrealizzato da uno studente. I tre, età 14, 15 e 16 anni, sono stati individuati dopo indagini partite da un esposto presentato a novembre scorso dal preside di una scuola lucchese in merito appunto alche circolava tra gli alunni della sua scuola. Gli accertamenti, svolti sentendo più persone tra cui più insegnanti e studenti, "consentiva di ricostruire la vicenda” spiegano i militari in una nota. In particolare a novembre 2024, il più grande dei tre, dopo avere creato l'account"riconducibile a una ragazza, induceva” la vittima a inviare un‘intimo’ al predetto account, con il pretesto che la 'finta giovane’ provava un interesse per lui.