Ilfattoquotidiano.it - “Frode fiscale tramite appalti simulati”: sequestro da 33 milioni alla catena di supermercati Iperal e al colosso Kuehne

Due sequestri preventivi da circa 16,5di euro ciascuno sono stati eseguiti dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Milano nei confronti delladie deldella logistica+Nagel srl, nell’ambito di un’indagine percoordinata dal pm Paolo Storari. Nello specifico, asono stati sequestrati 16.508.913,91 euro e a+Nagel 16.498.638,09 euro, per un totale di oltre 33. L’inchiesta, come molte altre aperte dProcura milanese, riguarda una presunta somministrazione illecita di manodopera attraverso le cosiddette “società serbatoio” di lavoratori, a cui non venivano pagati contributi e oneri assistenziali. L’ipotesi di reato è di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti: sono in corso perquisizioni e sequestri anche sui sistemi informatici delle aziende.