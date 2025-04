Scuolalink.it - TFA sostegno X ciclo: requisiti, prove e posti disponibili

Negli ultimi mesi, il dibattito sulla formazione dei docenti diha acceso particolare interesse, soprattutto in merito all’attivazione del decimodel TFA. Questa opportunità è rivolta agli aspiranti insegnanti che, pur non essendo in possesso di un’abilitazione professionale, dispongono di un diploma magistrale o di una laurea idonea all’accesso a una classe . TFAScuolalink.