Mister Movie | Rick e Morty 8 Data Ufficiale e Dettagli sulla Nuova Stagione

È stata finalmente rivelata ladi lancio per l'attesissima ottavadella celebre serie animata "and". Adult Swim ha confermato che le nuove avventure della famiglia Smith torneranno sugli schermi domenica 25 maggio alle ore 23:00. La notizia giunge a rassicurare i fan, segnalando che i lunghi intervalli tra le stagioni appartengono ormai al passato. L'annuncio è stato veicolato attraverso una modalità decisamente originale, tipica del network.di Uscita esu Trama ed EpisodiLa comunicazioneè avvenuta a sorpresa durante la tradizionale programmazione speciale del Pesce d'Aprile di Adult Swim. Il network ha stupito gli spettatori con uno speciale antologico di 22 minuti, presentando momenti memorabili dello show reinterpretati in bizzarre versioni teatrali live-action.