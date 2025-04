Oasport.it - LIVE Attraverso le Fiandre 2025 in DIRETTA: gruppo ancora compatto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.15 25 chilometri e, una rarità nel ciclismo odierno.13.12 Prima parte di gara che è molto semplice, non ci sono difficoltà altimetriche e nel percorso.13.09 Non cambialo schema della corsa: continuano gli attacchi, ma ilprosegue.13.04 165 chilometri al traguardo.12.59 In tanti oggi vanno a caccia della fuga giusta che potrebbe essere anche garanzia di piazzamento.12.56che prosegue.12.53 Percorsi i primi 10 chilometri di gara ad oltre 50 km/h.12.49, velocità però molto alta.12.47 Non è partito Johan Jacobs (Groupama – FDJ).12.45 Subito tantissimi attacchi pronti, via.12.43 INIZIATA UFFICIALMENTE LA GARA!12.41 Tre corridori non prenderanno il Piet Allegaert (Cofidis), Alex Kirsch (Lidl – Trek) e Rui Oira (UAE Team Emirates – XRG).