Kanye West di nuovo fuori controllo: il vestito dedicato al Ku Klux Klan e le dichiarazioni contro Kim Kardashian

sembra aver fatto della polemica la sua ragione di vita, ed è tornato ancora una volta a far parlare di sé, ma non per la sua musica. Il rapper statunitense si è presentato a un’intervista con DJ Akademiks su Rumble scegliendo un outfit che ha suscitato una forte ondata d’indignazione: un abito nero ispirato al Ku, l’organizzazione segreta (e smantellata da tempo) di stampo razzista.Ye ha dichiarato di averlo fatto realizzare su misura, insieme a un altro modello perfettamente identico, ma di colore bianco. Ha poi ammesso di voler indossarlo anche in pubblico, ma teme che il suo look potrebbe causargli altri problemi. Questa è solo l’ultima di una lunga serie di provocazioni, dai discorsi antisemiti del 2022, che gli avevano fatto perdere i contratti con Adidas e Balenciaga, allaversa relazione con l’attuale moglie, Bianca Censori, che ha scioccato i presenti agli ultimi Grammy Awards con il suo look estremo.