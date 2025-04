Movieplayer.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato sotto attacco: Greta Rossetti: “Riflettiamo prima di giudicare

Leggi su Movieplayer.it

Uscito dalè bersaglio di critiche sui social., che ha vissuto un'esperienza simile, lo difende e invita i fan a moderare i giudizi., ex concorrente dele di Temptation Island, torna a far sentire la sua voce sui social per lanciare un messaggio di empatia e consapevolezza. Reduce da due reality che l'hanno messai riflettori,sa bene cosa significhi essere al centro delle critiche del web e, per questo motivo, ha deciso di esprimere la sua solidarietà a, attualmente bersaglio di commenti negativi sui social. Il sostegno aIl modello milanese, una volta uscito dalla Casa del, ha dovuto fare i conti con un'ondata di critiche da parte del pubblico.