Ilgiorno.it - Codogno, rapina armato di coltello al supermercato: il malvivente inseguito da un carabiniere fuori servizio

(Lodi) - Un ragazzodifa irruzione alLidl e semina il panico: terrore martedì sera, all'orario di chiusura, intorno alle 20.30, all'interno del punto vendita di viale Da Vinci a, quando si è materializzato un giovane a volto scoperto verosimilmente straniero che si è diretto verso le casse intimando all'addetta di consegnare il contenuto del cassetto. Sono stati attimi di panico per la dipendente che ha consegnato l'incasso del giorno ma iltore, che sembrava improvvisato e certamente non ‘professionale’, non ha fatto i conti con alcuni clienti tra cui unin fila per pagare la spesa. Il militare dell'Arma, fino a qualche anno fa di stanza ae oggi a Piacenza con il grado di maresciallo, lo hamentre il giovanissimoscappava