Daniele Dal Moro torna al GF? Parla lui: "Non c'è due senza tre"

Dalparteciperà di nuovo al Grande Fratello? Le sue parole non lasciano dubbiLe rivelazioni diDalincuriosiscono i fan, tornerà al GF?Si è conclusa solo pochi giorni fa la 18esima edizione del Grande Fratello ma sigià della nuova edizione del reality, nel cast ci sarà di nuovoDalDal(Screen Instagram @dal)In passato l’ex gieffino ha già partecipato per ben due volte al reality, la seconda volta è stato squalificato a causa di un linguaggio ritenuto inappropriato e contro il regolamento. In più occasioni sui social ha manifestato il suo disprezzo contro il programma e contro Alfonso Signorini, la redazione gli darà comunque un’altra chance?Ad insinuare il dubbio è stato lui stesso durante una room di Twitter, queste le sue parole: “Vorrei tanto dirvi questa cosa, ma non posso dirvela, perché se ve la dico domani siamo su tutti i giornali”.