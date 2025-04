Justcalcio.com - Il Manchester United sonda nella ricerca degli attaccanti con nuovi dettagli

Sito inglese:Ilsembra avere gli obiettivi saldamente sull’attacco di rinforzi dopo aver impostato linee guida chiare e specifiche in cui qualsiasi obiettivo deve adattarsi.La squadra di Ruben Amorim ha lottato in modo enorme per i gol in questa stagione, con gliRasmus Hojlund e Joshua Zirkzee che hanno contribuito a sei gol in Premier League tra loro in questa stagione, mentre la squadra si siede al 14 ° posto in campionato per i gol totali segnati (37).Le partenze previste di Marcus Rashford, Jadon Sancho e Antony hanno solo approfondito la necessità di attaccare i rinforzi, sebbene con un budget molto più stretto di quanto molti si aspettassero dal club.IlconHojlund ha lottato per la forma in questa stagione (Credito immagine: Getty Images)Altrove, Alejandro Garnacho potrebbe anche trovare la testa sul taglio quest’estate poiché la sua giovane età e il suo alto potenziale potrebbero portare ai Red Devils che comandavano una pesante tassa per l’Argentino.