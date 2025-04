Movieplayer.it - Questo capolavoro dello studio Ghibli è tornato al cinema negli USA con un successo senza pari

Leggi su Movieplayer.it

Il restauro ufficiale in 4K di Principessa Mononoke, neiIMAX in tutto il Nord America, ha registrato un record di vendite dei biglietti al box office. Ventisette anni dopo la sua prima apzione sul grande schermo, Principessa Mononoke si riafferma come un colossotografico, conquistando il pubblico nordamericano con il suo debutto in IMAX. Il 26 marzo, la celebre opera di Hayao Miyazaki è tornata nelle sale in una versione restaurata in 4K, raccogliendo oltre un milione di dollari nella sola giornata inaugurale. Principessa Mononoke torna ale conquista il Box Office in IMAX** Un risultato che non sorprende, considerando l'affetto intramontabile del pubblico perd'animazione. A diffondere la notizia delal botteghino è stata GKIDS, distributore ufficiale dei film