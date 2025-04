Spazionapoli.it - Rivoluzione Napoli, Conte chiede almeno otto rinforzi: cosa accadrà in estate

In casaè già tempo di pensare al mercato. Sebbene la stagione non sia ancora conclusa, il club sarebbe già alle prese con la prossima finestra di calciomercato. L’avvento di Antonioha ridato una boccata d’aria ae al. La squadra capitanata dall’allenatore salentino vive una stagione da sogno, con lo Scudetto che resta a porta di mano. Il distacco con l‘Inter è di soli tre punti, motivo per il quale sarà vietato sbagliare. Ciò che però potrebbe compromettere la corsa è la mancanza di alternative. Tale condizione starebbe preoccupando il tecnico anche in vista della prossima stagione. A tal proposito, sarebbe già emerso un piano legato agli acquisti da mettere in atto nei prossimi mesi.prepara la: come cambierà ilinresta o va via? La risposta è sconosciuta.