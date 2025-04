Ilgiorno.it - Mantova, l’amico d’infanzia si trasforma in estorsore: 48enne minacciato e preso a pugni in faccia, “dammi 400 euro o finisce male...”

Sabbioneta (), 2 aprile 2025 – Si conoscevano da ragazzi. Ognuno, poi, avevala sua strada. In più occasioni si erano incontrati a Sabbioneta, ma di fatto non c’era mai stata una frequentazione. Anni fa la vittima, un 48nne del luogo, avrebbe più volte ceduto piccole somme di denaro al51enne, un po’ per paura, un po’ per toglierselo dai piedi. A fine gennaio, però, il cinquantenne avrebbe esagerato nelle sue richieste: pretendeva dal suo amico, a tutti i costi, la somma di 400. In alcune occasioni sarebbe stato anche percosso, proprio in stile da racket mafioso. La situazione è diventata insostenibile al al punto da . I modi con cui si poneva il 51enne non sono più tollerabili. Per tale motivo la vittima decide di recarsi dai carabinieri di Sabbioneta, e denunciare i fatti.