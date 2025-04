Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna, un’altra stagione con coach Ivanovic: ecco le novità in casa bianconera

, 2 aprile 2025 -con. Un accordo triennale con l’Eurolega. Un contratto d’affitto con il palasport che sarà pronto alla Fiera nel novembre 2026 (con l’ambizione di avere 12mila posti) per vent’anni. Tanta carne al fuoco, in, dove parlano il presidente Massimo Zanetti, l’allenatore Dusko, il direttore generale Paolo Ronci e il consigliere d’amministrazione Giuseppe Sermasi. “Sono contento del nostro allenatore - dice Zanetti -. Staremo insieme un altro anno. Pianificando il futuro da subito”., licenza triennale di Eurolega “Orgoglioso di essere qua e di costruire la prossima squadra”, dice Dusko, come solito parco di parole e pronto a tornare in palestra. Il leader è stato individuato in Alessandro Pajola: lache avrà una licenza triennale di Eurolega - “stiamo trattando per avere le condizioni migliori”, sottolinea Zanetti - e cercherà di costruire una squadra attorno a lui.