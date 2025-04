Lavoro occupazione da record a 243 milioni Ma i giovani fuggono all’estero

Cityrumors.it - Lavoro, occupazione da record a 24,3 milioni. Ma i giovani fuggono all’estero

L’cresce, ma solo per gli over 50. Istat: in dieci anni mai così tanti lavoratori senior. Intanto 352milahanno lasciato l’ItaliaIl mercato delitaliano segna un nuovodi occupati, 24,3, ma i numeri nascondono una realtà allarmante: mentre ilper gli over 50 continua a crescere, itrovano sempre meno opportunità e.La situazione dell’in Italia: il punto di Marina Calderone Cityrumors.it foto AnsaSecondo l’Istat, negli ultimi dieci anni l’tra i senior non è mai stata così alta, mentre il saldo trache entrano nel mondo dele quelli che lasciano il Paese è fortemente negativo. Ben 352mila under 35 hanno deciso di trasferirsiper cercare condizioni migliori, un dato che conferma una tendenza ormai consolidata.