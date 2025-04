Livornotoday.it - "Le Filippiche", venerdì 4 aprile lo spettacolo di Filippo Caccamo al Teatro Quattro Mori

Leggi su Livornotoday.it

, alle 21 aldei, appuntamento con "Le- Atto Finale",del comico. In scena nuovi episodi del mondo scolastico e il punto di vista dell'ex insegnante si tinge quindi di ironia in formato monologo, per rileggere aneddoti di.